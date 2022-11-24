Киберставка

Футбол

Роналду и Месси: еще покажут себя или им уже пора на пенсию?

Как для Криштиану Роналду, так и Лионеля Месси нынешний сезон стал самым провальным за всю карьеру. Футболисты не смогли оправдать ожидания болельщиков МЮ и ПСЖ, лишь изредка демонстрируя игру мирового класса.