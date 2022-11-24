Киберставка

Свежачок 🏀
Главной сенсацией первого тура группового этапа Чемпионата
Франция — Дания, прогноз (КФ 3,50) на 26 ноября 2022-го года: одни могут выйти в плей-офф, а другие сенсационно вылететь
Проклятие чемпионов мира не работает, по крайней мере пока что.
Польша — Саудовская Аравия, прогноз (КФ 3,00) на 26 ноября 2022-го года: смогут ли арабы снова сотворить сенсацию?
Саудовская Аравия стала автором главной сенсации первого
До старта турнира сборные Туниса и Австралия считались
Уэльс — Иран, прогноз (КФ 2,35) на 25 ноября 2022-го года: что покажут самые скучные команды первого тура мундиаля?
Уэльс и Иран — пожалуй, главные разочарования первого
Катар — Сенегал, прогноз (КФ 3,05) на 25 ноября 2022-го года: смогут ли хозяева ЧМ исправиться за провал в первом матче?
Хозяин Чемпионата мира по футболу проиграл стартовый
Нидерланды — Эквадор, прогноз (КФ 2,03) на 25 ноября 2022-го года: у фаворитов есть все шансы на провал
После просмотра первого матча создается впечатление
Легендарное противостояние переходит в новую плоскость
⚽️ ЧМ-2022 🏆
ЧМ-2022
Главной сенсацией первого тура
ЧМ-2022
Франция — Дания, прогноз (КФ 3,50) на 26 ноября 2022-го года: одни могут выйти в плей-офф, а другие сенсационно вылететь
Проклятие чемпионов мира не работает
ЧМ-2022
Польша — Саудовская Аравия, прогноз (КФ 3,00) на 26 ноября 2022-го года: смогут ли арабы снова сотворить сенсацию?
Саудовская Аравия стала автором
ЧМ-2022
До старта турнира сборные Туниса
ЧМ-2022
Уэльс — Иран, прогноз (КФ 2,35) на 25 ноября 2022-го года: что покажут самые скучные команды первого тура мундиаля?
Уэльс и Иран — пожалуй, главные
ЧМ-2022
Катар — Сенегал, прогноз (КФ 3,05) на 25 ноября 2022-го года: смогут ли хозяева ЧМ исправиться за провал в первом матче?
Хозяин Чемпионата мира по футболу
ЧМ-2022
Нидерланды — Эквадор, прогноз (КФ 2,03) на 25 ноября 2022-го года: у фаворитов есть все шансы на провал
После просмотра первого матча создается
ЧМ-2022
Легендарное противостояние переходит
ЧМ-2022
Бразилия — Сербия, прогноз (КФ 2,85) на 24 ноября 2022-го года: что покажет самая атакующая команда мундиаля?
Бразилия привезла в Катар самую
ЧМ-2022
Скандальное интервью Криштиану
ЧМ-2022
Сборные Камеруна и Швейцарии попали
ЧМ-2022
Уругвай — Южная Корея, прогноз (КФ 3,00) на 24 ноября 2022-го года: смогут ли южноамериканцы повторить свой подвиг 12-летней давности?
Сборные Уругвая и Южной Кореи попали
ЧМ-2022
Марокко — Хорватия, прогноз (КФ 2,45) на 23 ноября 2022-го года: финалисты прошлого ЧМ попробуют повторить свой подвиг
Сборная Хорватии расценивается
ЧМ-2022
Германия — Япония, прогноз (КФ 1,70) на 23 ноября 2022-го года: проверка на прочность для подопечных Ханси Флика
Сборная Германии переживает сейчас
ЧМ-2022
После двух провальных мундиалей
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Ночью, с 25 на 26 июня, на ЦСКА Арене прошел финальный
Спорт ⚽
ЧМ-2022
Главной сенсацией первого тура группового этапа Чемпионата
ЧМ-2022
Франция — Дания, прогноз (КФ 3,50) на 26 ноября 2022-го года: одни могут выйти в плей-офф, а другие сенсационно вылететь
Проклятие чемпионов мира не работает, по крайней мере пока что.
ЧМ-2022
Польша — Саудовская Аравия, прогноз (КФ 3,00) на 26 ноября 2022-го года: смогут ли арабы снова сотворить сенсацию?
Саудовская Аравия стала автором главной сенсации первого
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