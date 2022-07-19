В этой статье ты найдешь Лучшие Сайты, Где Дают Фрибеты Для Бесплатных Ставок в Букмекерских Конторах в 2023 году, чтобы ты мог выигрывать без вложений на спортивных событиях.

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Лучшие Букмекеры с Фрибетом Без Депозита

Фрибет без депозита (без вложений собственных денег) на данный момент выдается только несколькими БК из нашего списка — Winline, Лига Ставок, Олимп, Леон, Бетсити. Для Вашего удобства я отметил их в таблице ниже смайликом 🏆.

Лучшие букмекерские конторы также периодически раздают бездепозитные бонусы, а сейчас предоставляют фрибеты с депозитом — ты пополняешь счет и получаешь сверху удвоенную сумму.

💵 1. На правах Лучшего Бонуса Без Депозита — Винлайн 🥇 ⭐ Главная особенность: фрибет до 10 000 рублей за установку мобильного приложения букмекерской конторы. ✅ Бездепозитный Фрибет: 10 000 рублей. «Винлайн» был создан в 2009 году, но популярность к букмекеру пришла значительно позже. Спустя 10 лет контора запустила акцию, по которой все новые пользователи бесплатно получают 1 000 рублей в виде безусловного фрибета за установку приложения. С того момента компания активно наращивает клиентскую базу. Сейчас размер приветственного бонуса составляет уже 10 000 рублей, что делает регистрацию в «Винлайне» еще выгоднее. Компания является спонсором футбольных клубов «Спартак» и «Красава» и входит в тройку лучших букмекеров страны по объему выручки. Попробовать поиграть здесь стоит хотя бы ради бесплатного фрибета. Плюсы Простой и удобный сайт. Высокий приветственный бонус. Есть сеть наземных ППС. Наличие программы лояльности. Высокие коэффициенты на популярные события. Минусы Могут запросить повторную верификацию при выводе денег. Получить фрибет! Характеристики букмекера Минимальный размер ставки — 50 рублей.

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2. Пари 👑 ⭐ Главная особенность: активная реклама с регулярными акциями и бонусами для новых клиентов. 💰 Бездепозитный Фрибет: 1000 рублей. Пари (которая ранее называлась ПариМатч и ПариБет) — популярная букмекерская компания с хорошей репутацией, неплохими кэфами и широкой линией. Ситуация в 2022-м году внесла свои коррективы и БК сделала ребрендинг и сменила платформу. Но большая часть ее преимуществ остались неизменны. И более того — владельцы собирают дальше развивать этот бренд, а значит клиентов ждут новые акции, бонусы и другие плюхи. Плюсы Высокие коэффициенты на популярные события. Широкая линия. Отлично выполненная навигация по видам спорта, чемпионатам и событиям. Регулярное проведение второстепенных акций. Минусы Повторная верификация при крупном выигрыше. Получить фрибет! Характеристики букмекера Минимальный размер ставки — 20 рублей.

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3. Лига Ставок 🥈 ⭐ Главная особенность: колесо фортуны с возможностью получить бесплатную ставку до 10 000 рублей и ВИП-аккаунт. 💰 Фрибет: 10 000 рублей. «Лига Ставок» была создана в 2008 году Олегом Журавским и Юрием Красовским. Контора примечательна тем, что ее создатели стали инициаторами перехода букмекерского бизнеса в легальное русло. Именно благодаря им сегодня игроки могут не беспокоиться за безопасность своих денег и сосредоточиться на беттинге. Сегодня букмекер выступает за развитие отечественного спорта, являясь генеральным партнером Российской Премьер-Лиги. Если рассматривать непосредственно ставки, то в конторе играет 18% от общего числа бетторов страны. Главные плюсы пари в «Лиге Ставок» — надежность, хорошие коэффициенты и широкая линия. Плюсы Удобный и понятный сайт. Качественные мобильные приложения. Необычный приветственный бонус. Широкая сеть наземных ППС. Удобная система трансляций. Минусы Могут запросить повторную верификацию при выводе средств. Получить фрибет! Характеристики букмекера Минимальный размер ставки — 10 рублей.

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4. Леон 🥉 ⭐ Главная особенность: фрибет 500 рублей за установку мобильного приложения. 💰 Фрибет: 500 рублей. «Леон» делает упор на молодую аудиторию, которую привлекут промо-акции компании. Букмекер известен смелой рекламой и сотрудничеством с неординарными звездами, например Тимати. Также компания предоставляет любопытные приветственные бонусы, благодаря которым можно неплохо заработать. Что касается непосредственно ставок, то здесь «Леон» уже не так хорош — компания прелагает пользователям средние коэффициенты при небольшом количестве второстепенных событий. Среди явных плюсов стоит выделить интересную программу лояльности и увеличение депозита в 1,5 раза во второй половине недели. Плюсы Большой размер приветственного бонуса. Хороший дизайн сайта и мобильных приложений. Есть безусловный фрибет для новых игроков. Отличная программа лояльности. Минусы Нет горячей линии со службой поддержки. Высокие коэффициенты не на все дисциплины. Получить фрибет! Характеристики букмекера Минимальный размер ставки — 20 рублей.

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5. Бетсити ⭐ Главная особенность: высокие коэффициенты на популярные события. 💰 Бездепозитный фрибет: 1500 рублей. Букмекерская компания «Бетсити» была основана в 2003 году. Сначала она работала только в Ростовской области, но в итоге разрослась до федерального масштаба. Благодаря лояльности клиентов контора вошла в пятерку самых прибыльных БК страны, хотя занимает лишь 12 место по узнаваемости среди игроков. «Бетсити» отличается от других букмекеров несколько устаревшим дизайном сайта. Вероятнее всего, именно это и привлекает опытных игроков, привыкших к таким решениям. При этом у компании есть весьма современные мобильные приложения, а также полноценная программа для Windows, чем похвастается далеко не каждая БК. Плюсы Помимо мобильных приложений есть программа для Windows. Высокие коэффициенты. Большой размер приветственного бонуса. Есть сеть наземных ППС. Минусы Устаревший дизайн сайта. Нет живого чата для общения со службой поддержки. Получить фрибет! Характеристики букмекера Минимальный размер ставки — 10 рублей.

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6. 1хСтавка ⭐ Главная особенность: отлично работающее мобильное приложение букмекерской конторы и высокие коэффициенты на топовые события. 💰 Фрибет: 16 000 рублей. «1хСтавка» является легальным аналогом «1хБета», в 2016 году изменившего рынок онлайн-букмекерства в России. Компания предоставила пользователям лучшие на тот момент мобильные приложения и высочайшие коэффициенты. Не обошлось и без ложки дегтя — у конторы были огромные проблемы с безопасностью средств. Сейчас все изменилось — легальная «1хСтавка» работает по лицензии ФНС и подчиняется российскому законодательству. Это означает, что в случае возникновения любых проблем твои деньги будут надежно защищены. При этом здесь все также предлагаются высокие котировки и отличные приложения для iOS, Android и Windows. Плюсы Отличная функциональность сайта и мобильных приложений. Одни из самых высоких коэффициентов среди российских букмекеров. Есть отдельная программа для компьютеров на Windows. Возможность выбора подходящего приветственного бонуса. Крупная сеть наземных ППС. Разнообразные виды пари. Минусы Плохая оптимизация мобильной версии сайта. Отсутствие второстепенных бонусов и акций. Есть случаи урезания лимитов для удачливых игроков. Получить фрибет! Характеристики букмекера Минимальный размер ставки — 10 рублей.

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7. Фонбет ⭐ Главная особенность: самый высокий бонус среди легальных букмекерских контор — до 15 000 рублей. 💰 Фрибет: 2000 рублей. «Фонбет» является одним из старейших букмекеров России. Он был основан гроссмейстером Анатолием Мачульским еще в 1994 году. Сегодня компания занимает первое место по количеству пользователей и объему чистой прибыли. Также БК спонсирует КХЛ, ФНЛ, ПФЛ и мини-футбольную Суперлигу. Таких результатов «Фонбет» достиг не только за счет рекламы, но и благодаря отличным условиям для клиентов. Пользователям доступны современные мобильные приложения и сайт. Функционал ставок тоже не ударил в грязь лицом — по коэффициентам и выбору событий компания находится среди лидеров рынка. Плюсы Удобный сайт и мобильные приложения. Есть бонус за установку мобильного приложения. Сеть наземных ППС в Москве и Московской области. Хороший функционал прямых трансляций событий. Минусы Снижение максимумов для успешных игроков и спекулянтов. Компания заказывает положительные отзывы для рейтинговых площадок. Получить фрибет! Характеристики букмекера Минимальный размер ставки — 30 рублей.

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8. Марафон ⭐ Главная особенность: букмекер не берет комиссию за выигрыш в самых популярных событиях. 💰 Фрибет: 10 000 рублей. «Марафон» был основан в 1997 году. За время своего существования он прошел путь от локальной компании до крупного международного букмекера с отличной репутацией. Сегодня у конторы есть лицензии на работу в юрисдикциях России, Олдерни, Великобритании, Беларуси, Италии, Испании и Кюрасао. Что может дать тебе букмекер, зарекомендовавший себя даже в Великобритании, славящейся своими конторами? Отличные коэффициенты, превосходный сервис и бескомпромиссную надежность. Не обошлось и без недостатков — «Марафон» предлагает игрокам не так много матчей из локальных чемпионатов. Плюсы Современные мобильные приложения. Высокие коэффициенты. Один из самых низких минимальных размеров ставок в России. Относительно хорошие отзывы от реальных игроков. Отличная программа лояльности. Минусы Устаревший дизайн сайта. Не так много дисциплин для заключения пари. Получить фрибет! Характеристики букмекера Минимальный размер ставки — 8,31 рубля для ординаров и 16,61 рубля для экспрессов.

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9. BetBoom ⭐ Главная особенность: хорошие коэффициенты и широкая линия. 💰 Фрибет: 7000 рублей. «BetBoom» начал свой путь в 2011 году под названием «BingoBoom». Он работал в офшорной зоне и предоставлял клиентам услуги казино, тогда как беттинг оставался на втором плане. При этом у компании была широкая сеть наземных пунктов приема ставок, функционировавших по отечественной лицензии. Впоследствии компания прошла процедуру легализации в российском онлайн-пространстве, но у пользователей оставалась ассоциация букмекера с казино. Чтобы избавиться от нее, контора прошла ребрендинг и стала называться «BetBoom». Сегодня БК занимает 11 место по узнаваемости среди игроков из России. Плюсы Неплохой приветственный бонус. Хорошая программа лояльности. Одна из самых широких сетей ППС в России. Приличные коэффициенты на топовые события. Минусы Есть неудачные решения в интерфейсе сайта. Высокая маржа в лайве на все виды спорта кроме футбола. Букмекер накручивает отзывы на рейтинговых порталах. Получить фрибет! Характеристики букмекера Минимальный размер ставки — 10 рублей.

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10. Tennisi ⭐ Главная особенность: эксклюзивная роспись на теннис с высокими коэффициентами. 💰 Фрибет: 15 000 рублей. Букмекерская компания «Тенниси» была создана в далеком 1999 году, но известность начала набирать только сейчас. Контора занимает лишь 19 место по узнаваемости среди российских игроков, но это компенсируется лояльностью аудитории. Особенно сильно «Tennisi» любят любители тенниса, благодаря наличию эксклюзивной линии. Сегодня «Тенниси» старается привлекать молодую аудиторию, работая с блогерами и проводя интересные акции. Букмекера рекламировал Евгений Савин, известный как «Красава». Также компания является главным спонсором ФК «Алания» и МФК «Спартак», за который выступает футбольный блогер Виктор Блатов. Плюсы Отличный приветственный бонус. Широкий выбор событий по теннису. Выгодная программа лояльности. Есть пункты приема ставок в Москве. Минусы Устаревший дизайн сайта. Сложности при поиске ссылок на установку приложений. Нет прямых трансляций матчей. Отсутствие горячей линии со службой поддержки. Получить фрибет! Характеристики букмекера Минимальный размер ставки — 10 рублей.

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11. Олимп ⭐ Главная особенность: 3 бесплатных купона по 500 рублей. 💰 Фрибет: 500 рублей. «Олимп» пришел на российский рынок в 2012 году из Казахстана, где он до сих пор занимает лидирующее положение. Сегодня контора занимает 9 место по узнаваемости среди отечественных игроков. Букмекер является титульным спонсором ФНЛ и ПФЛ — 2-ой и 3-ей по уровню футбольных лиг России. Как и «Pin-Up», «Олимп» предлагает пользователям до 30 000 рублей в качестве приветственного бонуса, но для его получения нужно сделать огромный депозит. Пользователи регистрируются здесь ради хороших коэффициентов, а также наземных пунктов приема ставок, разбросанных по всей стране. Плюсы Хороший дизайн сайта. Продвинутая программа лояльности и привлекательные бонусы. Широкая сеть наземных ППС. Качественная работа службы поддержки. Минусы Многие букмекерские конторы предлагают более высокие коэффициенты на те же события. Букмекер заказывает положительные отзывы для рейтинговых площадок. Получить фрибет! Характеристики букмекера Минимальный размер ставки — 10 рублей.

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12. Зенит ⭐ Главная особенность: огромная офлайн-сеть приема ставок по всей стране. 💰 Фрибет: 20 000 рублей. «Зенит» является одним из наиболее самобытных букмекеров России. Его основным источником дохода до сих пор остаются наземные пункты приема ставок, что полностью не совпадает с текущим трендом в беттинге. Несмотря на это, контора содержит современный сайт, способный конкурировать с лучшими БК страны. О том что «Зенит» сосредоточен на работу через ППС, говорит отсутствие программы лояльности. Также букмекер практически не тратится на рекламу, уделяя время качественному обслуживанию текущих клиентов. Несмотря на это, зарегистрироваться здесь стоит ради хороших кэфов и офлайн-ставок. Плюсы Хороший дизайн сайта и мобильных приложений. Одна из самых широких сетей ППС в России. Самая низкая минимальная ставка среди всех букмекеров. Качественная работа службы поддержки. Минусы Нет нормальных бонусов и программы лояльности. Контора урезает максимумы и использует повторную верификацию. Получить фрибет! Характеристики букмекера Минимальный размер ставки — 5 рублей.

Минимальный размер ставки — 5 рублей. Минимальный депозит — 100 рублей.

Минимальный депозит — 100 рублей. Максимальный выигрыш — 1 000 000 рублей.

Максимальный выигрыш — 1 000 000 рублей. Приветственный бонус — есть.

Приветственный бонус — есть. Прямые трансляции — нет.

Прямые трансляции — нет. Наземные пункты приема ставок — есть.

Наземные пункты приема ставок — есть. Приложения — Android и iOS.

Приложения — Android и iOS. Служба поддержки — +7 (800) 222-55-50, support@zenit.win, @Zcipisbot (Telegram), +7 (965) 622-55-50 (WhatsApp), vk.com/zenit_cupis (VK). бонус 20 000 руб. от БК Зенит подробнее. 🔥 Читайте про этотподробнее.

13. Мелбет ⭐ Главная особенность: выгодная система лояльности — игрокам возвращается 10% от проигранных за последние 30 дней денег. 💰 Фрибет: 19 500 рублей. «Мелбет» проделал путь многих букмекеров от работы в офшорной зоне до получения лицензии ФНС. Помимо России, компания принимает игроков из 44 стран, но именно российский рынок является приоритетом для букмекера. Сегодня «Melbet» лишь набирает отечественную аудиторию, не выделяясь особой популярностью. Несмотря на это, мы рекомендуем зарегистрироваться в «Мелбете». Компания предлагает пользователям отличные коэффициенты и разнообразные акции в честь различных праздников. Также примечателен большой приветственный бонус, но для его получения тебе придется выполнить весьма строгие условия отыгрыша. Плюсы Хороший дизайн сайта и мобильных приложений. Выгодный приветственный бонус, но со строгими условиями отыгрыша. Одна из лучших программ лояльности в стране. Есть акции в честь праздников и дня рождения пользователя. Минусы Некачественная работа службы поддержки. Букмекер урезает максимумы для успешных игроков. Получить фрибет! Характеристики букмекера Минимальный размер ставки — 10 рублей.

Минимальный размер ставки — 10 рублей. Минимальный депозит — 100 рублей.

Минимальный депозит — 100 рублей. Максимальный выигрыш — 1 000 000 рублей.

Максимальный выигрыш — 1 000 000 рублей. Приветственный бонус — до 19 500 рублей.

Приветственный бонус — до 19 500 рублей. Прямые трансляции — нет.

Прямые трансляции — нет. Наземные пункты приема ставок — нет.

Наземные пункты приема ставок — нет. Приложения — Android и iOS.

Приложения — Android и iOS. Служба поддержки — +7 (800) 707-05-43 и support@melbet.ru. бонус 19 500 руб. от Мелбет подробнее. 🔥 Читайте про этотподробнее.

По каким критериям я составил эту подборку?

Выбирая, на какое место поставить букмекерскую контору, я ориентировался на эти показатели: 👇

Удобство использования. У БК должен быть понятный в использовании интерфейс, чтобы игроку было комфортно совершать ставки.

У БК должен быть понятный в использовании интерфейс, чтобы игроку было комфортно совершать ставки. Минимальный депозит. Чем он меньше, тем больше игроков могут сделать свою ставку.

Чем он меньше, тем больше игроков могут сделать свою ставку. Бонус при регистрации. Ради чего мы все здесь собрались — чем лучше и качественнее бонус (не обязательно больше), тем выше место букмекера.

Ради чего мы все здесь собрались — чем лучше и качественнее бонус (не обязательно больше), тем выше место букмекера. Наличие мобильных приложений на iOS и Android. Многие игроки делают ставки со смартфонов, поэтому наличие приложения букмекерской конторы приветствуется.

Многие игроки делают ставки со смартфонов, поэтому наличие приложения букмекерской конторы приветствуется. Скорость выплат. Выигрыш хочется получить «на руки» как можно скорее, поэтому быстрота пополнения счета влияет на место букмекера в рейтинге.

Выигрыш хочется получить «на руки» как можно скорее, поэтому быстрота пополнения счета влияет на место букмекера в рейтинге. Отзывы. Хочешь знать надежен ли букмекер — обрати внимание на отзывы.

Хочешь знать надежен ли букмекер — обрати внимание на отзывы. Срок работы. Если букмекер на рынке много лет — значит он заслужил доверие своих клиентов хорошей работой, высокими коэффициентами, честностью.

Что такое фрибеты в букмекерских конторах?

Фрибет — это бонус от букмекерской конторы игрокам, который дает возможность сделать ставку без вложений своих собственных денег, то есть — бесплатно.

Выигрыш с бездепозитного фрибета не нужно отыгрывать — после победы деньги сразу переводятся на твой счет и их можно тратить как тебе угодно — поставить еще раз или вывести на свой электронный кошелек или банковскую карту.

Виды фрибетов в букмекерских конторах

Букмекерские конторы предлагают разные виды фрибетов для своих игроков:

фрибет за регистрацию;

фрибет за регистрацию; фрибет за первое пополнение счета;

фрибет за первое пополнение счета; фрибет за первую ставку в букмекерской конторе;

фрибет за первую ставку в букмекерской конторе; фрибет за участие в акциях букмекера и в рамках программы лояльности;

фрибет за участие в акциях букмекера и в рамках программы лояльности; фрибет за установку приложения букмекера.

Фрибет без депозита за регистрацию (без вложений)

Такой фрибет самый привлекательный и выгодный для нас. Они, как правило, не очень большие — до трех тысяч рублей, но зато не требуют от игрока пополнения счета. Получить его можно один раз — после регистрации и идентификации в букмекерской конторе.

НО! Стоит помнить, что фрибет без депозита быстро сгорает — как правило, его нужно использовать в течение недели. А при выигрыше ставки все-таки придется пополнить свой счет — чтобы букмекер идентифицировал игрока с помощью платежной системы.

Фрибет за регистрацию и депозит (с вложениями)

Это еще один часто встречающийся вид фрибета. Он выдается за регистрацию, идентификацию и пополнение своего счета. Его привлекательность — в суммах, которые выдаются игроку. Нередко этот вид фрибета составляет до 30 000 рублей.

Сумма определяется, как правило, внесенным депозитом. Букмекер удваивает вложенные игроком деньги.

Такой фрибет нужно отыгрывать. Причем, разные букмекерские конторы ставят свои условия. В некоторых достаточно поставить всю сумму фрибета на какое-то событие и выиграть — после этого деньги можно выводить.

Как получить фрибет в букмекерской конторе

В зависимости от вида фрибета условия его получения могут немного различаться.

Бездепозитный фрибет поступает на счет сразу после регистрации и идентификации профиля.

Бездепозитный фрибет поступает на счет сразу после регистрации и идентификации профиля. Фрибет за участие в акциях могут получить пользователи после выполнения условий.

Фрибет за участие в акциях могут получить пользователи после выполнения условий. Фрибет за установку мобильной программы можно получить после авторизации в приложении.

Фрибет за установку мобильной программы можно получить после авторизации в приложении. Фрибет за первый депозит выдается после пополнения счета.

Фрибет за первый депозит выдается после пополнения счета. Фрибет по программе лояльности получают игроки за выполнение каких-либо условий.

Как отыграть фрибет в букмекерской конторе

Приветственный фрибет доступен только новым игрокам букмекерской конторы. Фрибеты автоматически поступают на бонусный счет игрока после регистрации и идентификации.

Для бездепозитных фрибетов могут быть такие правила: ставку можно делать только на определенный вид событий. Например, может быть запрет на ставки на футбол. Коэффициенты должны быть выше определенного значения. Весь фрибет нужно поставить в полном объеме на одно событие.

Для более крупных фрибетов с депозитом правила еще сложнее. Их определяет каждая букмекерская контора самостоятельно.

Заключение

Фрибеты — это выгодная и крутая фишка букмекерский контор, которой нужно пользоваться, пока они еще есть. Регистрируйся в букмекерских конторах из нашего списка, узнавай условия получения фрибетов — и делай ставки!

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